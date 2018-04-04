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Названы курорты России с дешевым жильем на майские праздники
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Названы курорты России с дешевым жильем на майские праздники 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Саки и Евпатория стали самыми бюджетными российскими курортами для отдыха в предстоящие майские праздники. Об этом свидетельствуют материалы арендного сервиса Tvil.ru, поступившие в «Дом» в среду, 4 апреля.
Аналитики сервиса составили рейтинг городов на юге России, где стоимость аренды жилья или номера в отеле на период майских каникул будет наиболее низкой. Выяснилось, что наиболее доступными для туристов являются Саки, Евпатория и Анапа, где сутки размещения обойдутся в 580, 920 и 990 рублей соответственно.
В первую пятерку недорогих курортов также попали Судак (1050 рублей/сутки) и Геленджик (1400 рублей).
Во второй половине списка оказались (в порядке возрастания стоимости номеров и арендного жилья): Мисхор, Феодосия, Ейск, Алупка и Керчь — в них среднесуточные расходы на средства размещения составят 1420-1620 рублей.
По данным Tvil.ru, в среднем в начале мае туристы планируют провести на курортах юга России по девять дней и потратить на проживание менее двух тысяч рублей в сутки.
В сумме майские праздники будут отмечаться неделю — нерабочими предусмотрены 29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6 и 9 мая.
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