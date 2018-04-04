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Реальную ценность миллионов, отправленных поставщику через банк-банкрот, определят судьи
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Реальную ценность миллионов, отправленных поставщику через банк-банкрот, определят судьи 

Время бухгалтера 1 час назад
В финансовый треугольник попали в Самаре социальный банк, ипотечный фонд и поставщик стройматериалов. Последние заключили договор купли-продажи, оплата по которому в размере более 20 млн руб. прошла между их счетами, открытыми в одном уже упомянутом банке. Платеж был обработан, деньги на счет продавца поступили, но в этом момент кредитная организация утратила свою платежеспособность и воспользоваться деньгами получатель не смог, а спустя неполный год в отношении него тоже возбудили дело о несостоятельности. Предмет сделки в адрес покупателя так и не был поставлен. В рамках банкротного дела ипотечный фонд подал заявление о включении суммы проплаченных товаров в реестр требований кредиторов фирмы, но получил отказ.
Суды первой и апелляционной инстанций сослались на решение по делу о банкротстве банка, где установлено, что неплатежеспособность финансовой организации на день совершения спорного платежа уже наступила, а значит, записи о переводе средств между счетами не привели к фактической оплате.
Судебная коллегия ВС согласилась, что исполнения договора поставки в действительности не произошло. При этом, заключили судьи, запись об исполнении спорного платежа означает, что фонд уступил получателю средств — продавцу право денежного требования к банку на сумму оплаченной поставки. Нижестоящие инстанции оставили этот факт без внимания.
Верховный суд отмечает, что продавец мог вернуть спорные средства, участвуя в деле о банкротстве банка, однако вероятность, что ему это удастся в полном объеме с учетом третьей очередности его требования небольшая. В связи с этим коллегия судей сочла, что требование поставщика к банку нужно оценить по рыночной стоимости. Она и будет определять объем законных требований фонда к обществу, поскольку последнее обязано заплатить несостоявшемуся покупателю за уступку финансового требования к кредитной организации в свою пользу в соответствии с нормами ГК РФ.
ВС ссылается на постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2014 № 2953/14 как на источник идентичной правовой позиции.
Судебные акты нижестоящих инстанций определением отменены, спор направлен на новое рассмотрение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 19.03.2018 № 306-ЭС17-17686
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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