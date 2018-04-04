Экзамен на бедность: как Украина собирается сократить число льготников

Кабинет министров Украины попросит парламент рассмотреть законопроект об усилении контроля при предоставлении гражданам социальной поддержки. Об этом RT сообщил источник в украинском правительстве. Так, власти страны могут ужесточить проверку платёжеспособности получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ. Если документ одобрят, инспекторы будут посещать квартиры льготников, запрашивать информацию об их загранпоездках и покупках. Субсидирование становится непосильным бременем для бюджета, и власти намерены сократить дотации на 25%. Однако изменить ситуацию проверками вряд ли удастся, считают эксперты. О борьбе с льготами на Украине — в материале RT.

Контроль платёжеспособности

Законопроект №6959 «Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки» зарегистрирован в украинском парламенте 6 марта прошлого года по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана . Однако Верховная рада до сих пор не рассмотрела документ.

«Министерство социальной политики попросило правительство обратить внимание на законопроект и напомнить депутатам о его важности. Правительство поддержало инициативу», — рассказал источник RT в правительстве Украины.

Собеседник RT добавил, что новые нормы могут вступить в силу 1 января 2019 года.

Законопроект позволит Министерству социальной политики ужесточить контроль за получателями субсидий. Проверкой платёжеспособности льготников станут заниматься социальные инспекторы, которые будут посещать дома и квартиры без предупреждения. Получатели субсидий не смогут отказать ревизорам в допуске.

«Новая техника, хороший ремонт, дорогая сантехника — повод для тщательной проверки получателя льгот», — говорит источник RT в Министерстве социальной политики.

Инспекторы смогут бесплатно (сейчас госорганы взимают плату за предоставление выписок из реестров) запрашивать в миграционной службе данные о частоте пересечения границы получателем субсидии и членами его семьи, в МВД — о наличии автомобиля, а в Государственном реестре имущественных прав — о количестве квартир. Частые поездки за границу и наличие дорого автомобиля могут стать основанием для лишения льгот.

«Субсидии не могут расширять до бесконечности, поскольку это становится грузом для бюджета и государство хочет сократить расходы», — объяснил в беседе с RT логику украинского правительства старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Субсидии украинцы стали массово оформлять после 2014 года, когда по требованию МВФ плата за коммунальные услуги в стране выросла в два-три раза. Сейчас в Киеве владелец трёхкомнатной квартиры площадью около 70 кв. м платит за обслуживание придомовой территории, коммунальные услуги и интернет около 4 тыс. гривен (около $150) в месяц. По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в январе на Украине составила 7,7 тыс. гривен (чуть более $292). При этом, по признанию министра социальной политики Андрея Ревы, на еду украинцы тратят почти 50% своего дохода.

Помощь от государства оформило уже больше половины населения страны. Вице-премьер Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на конференции в Киеве 1 марта признал, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 65% украинцев.

«Это очень много, и в этом году перед нами стоит задача сократить количество получателей льгот на 25%. Иначе это не имеет смысла, поскольку услуги полностью оплачиваются из государственной казны», — говорит источник RT в Министерстве социальной политики Украины.

В этом году на компенсацию тарифов на услуги ЖКХ в государственном бюджете заложено 55 млрд гривен ($2,1 млрд), тогда как в прошлом году — 68 млрд гривен ($2,6 млрд). Первые шаги к экономии правительство уже предпринимает. По данным Государственной службы статистики, средний размер субсидии на одну семью в феврале составил 1005 гривен ($38), что на 36% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Сократить дотации потребителям от украинского правительства требует МВФ. Для получения пятого транша помощи на сумму $1,9 млрд Украине нужно уравнять цены на газ для потребителей и промышленных производств, что приведёт к росту тарифов на 70—80%.

«Цены на газ будут пересматриваться постоянно, пока не дойдут до уровня покрытия реальных затрат, а они велики. В первую очередь на транспортировку, поскольку система не модернизировалась долгие годы, а носить газ в вёдрах ещё никто не научился. Чтобы у украинской семьи уменьшился счёт за оплату коммуналки, нужна модернизированная инфраструктура, эффективное энергосбережение. А для этого нужен мир, без мира не будет инвестиций», — заявил в интервью украинским СМИ депутат от Оппозиционного блока Сергей Лёвочкин.

Украинский кабинет министров не соглашается повышать тарифы, что является одной из причин приостановки сотрудничества между Украиной и МВФ.

Андрей Суздальцев. «МВФ не понимает, что украинцы не в состоянии платить, поэтому настаивает на постоянном повышении платы за коммунальные услуги», — отметил в беседе с RT доцент кафедры мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Бесконечный тупик

Суздальцев подчеркнул, что на Украине сложилась тупиковая ситуация, когда тарифы продолжают расти, а населению нечем платить.

Задолженность за коммунальные услуги тоже растёт. По данным Государственной службы статистики, в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрём 2017 года и составила 32,9 млрд гривен ($1,26 млрд). За квартплату потребители задолжали 3,1 млрд гривен ($120 млн), за тепло — 12,9 млрд гривен ($493 млн), за газ — 14,6 млрд гривен ($560 млн). Бороться с неуплатой государство планирует репрессивными методами. С 1 января на Украине вводят пеню за неоплату услуг ЖКХ, размер которой составит 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

Как рассказала RT социальный инспектор Лариса Нитишенко, сейчас проверить финансовое положение украинцев невозможно — граждане имеют право не пустить инспекторов на порог.

«Мы не можем доказать, что украинец получает льготы незаконно. Расширение наших полномочий и найм новых сотрудников сделает процесс эффективным. Потребителям придётся либо отказаться от субсидий самостоятельно, либо объяснять, откуда у них две квартиры и автомобиль», — говорит собеседник RT.

Однако, по мнению экспертов, ужесточение контроля приведёт только к росту коррупции.

«Расширение функций социальных инспекторов приведёт к росту уровня коррупции. Потребители будут платить им за «правильные» заключения и жить как раньше», — подчеркнул Неменский.

Ряд экспертов прогнозирует негативную реакцию населения на проверки. Правда, к массовым акциям протеста ужесточение контроля за выплатой субсидий не приведёт, считает Олег Неменский.

«Сейчас украинское общество не готово к активному сопротивлению, чем и пользуются власти. Поэтому потребители просто перестанут платить за коммунальные услуги», — заявил Неменский.