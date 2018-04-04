Депутат Госдумы предложил суммировать налоги от доходов для подрабатывающих граждан 

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов предложил гражданам, которые работают на нескольких работах, платить налоги от всех доходов. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на тему: «Налог на богатых: Депутаты против миллионеров».
«Может быть, можем сделать такой вариант: кто на нескольких местах работает, пусть платит по той самой шкале из своих доходов, которые есть в законе. Тот, кто имеет, допустим, доход 10 млн руб., вдруг решил устроиться сторожем, пусть платит 5%, мы возражать не будем. Желательно суммировать», — заявил В. Шурчанов.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает пониженную ставку налога для физических лиц (НДФЛ) для тех, чьи доходы составляют менее 100 тыс. руб. в год, и повышенную — лицам с доходами более 3 млн руб.