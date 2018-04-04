Депутат Госдумы предложил суммировать налоги от доходов для подрабатывающих граждан

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов предложил гражданам, которые работают на нескольких работах, платить налоги от всех доходов. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на тему: «Налог на богатых: Депутаты против миллионеров».

«Может быть, можем сделать такой вариант: кто на нескольких местах работает, пусть платит по той самой шкале из своих доходов, которые есть в законе. Тот, кто имеет, допустим, доход 10 млн руб., вдруг решил устроиться сторожем, пусть платит 5%, мы возражать не будем. Желательно суммировать», — заявил В. Шурчанов.