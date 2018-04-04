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В Норвегии строят отель, который будет сам вырабатывать энергию
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В Норвегии строят отель, который будет сам вырабатывать энергию 

GEO 27 минут назад
Фото: GEO
Отель под названием Svart — совместный проект туристического агентства Arctic Adventure of Norway, архитектурного бюро Shohetta и программы Powerhouse, над которой работает несколько норвежских компаний. По стандартам Powerhouse здание должно за 60 лет компенсировать всю энергию, затраченную на его строительство, эксплуатацию и утилизацию отходов. На крыше будут установлены солнечные панели, которые смогут вырабатывать большое количество солнечной энергии летом. В этот период солнце в Норвегии практически не заходит. Ежегодное потребление энергии отеля будет на 85% ниже, чем у обычных отелей. А его воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму.
Здание Svart имеет форму кольца, стоящего на сваях. Такой дизайн навеян местными свайными рыбацкими домиками «рорбю». Строительство кольцевидного отеля проходит за Полярным кругом над водами Холандс-фьорда. Свое название Svart, что в переводе с норвежского означает «черный» или «синий», получил от близлежащего ледника Свартисен: лед там глубокого синего цвета. Благодаря уникальному расположению из номеров отеля будет открываться невероятный вид, которым постояльцы смогут любоваться, не вставая с кровати.
Открытие Svart планируется на 2021 год.
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