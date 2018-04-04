Школьники Омска могут платить за обед в столовой специальной картой

В десяти омских школах, ученики могут не расплачиваться за обед деньгами. Вместо этого в ход идет пластиковая карта. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, внедрение подобной безналичной оплаты питания впервые ввели пять лет назад. Преимущества очевидны — ученику не нужно носить с собой деньги, а его родителям достаточно раз в месяц перечислить на счёт обслуживающей организации необходимую сумму и больше не волноваться о том, что, когда и на какую сумму поест их ребенок в школе. «Подключив услугу „sms-оповещение“, взрослые могут отслеживать этот процесс практически в режиме онлайн», — отметили в мэрии.

Кроме того, школьник не сможет рассчитаться по данной карте в соседнем магазине или купить сладости в придорожном киоске.

Подключение к электронной системе осуществляется исключительно с согласия родителей и как показала практика, в школах, где проект уже работает, 90% родителей охотно воспользовались этой удобной и технологичной возможностью.