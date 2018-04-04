Минюст: Санкции настигнут украинские предприятия

Об этом сообщил глава Минюста Павел Петренко в своем Twitter.

«Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. На данный момент такая задолженность только по решениям судов — около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн», — отметил он.

Петренко также отметил, что на Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате, наибольшие долги — на Востоке и Юге Украины.

Министр заявил, что невыплата зарплаты грозит руководителям предприятий уголовным наказанием.

«Нет разницы, кто является должником. Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы — это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов — будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций», — предупредил Петренко.

Ранее был опубликован рейтинг компаний-должников по зарплатам. Список возглавили авиационное предприятие, судостроительный завод и футбольный клуб.