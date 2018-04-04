Экс-министр экономики предрек финансовое бегство из страны при прогрессивном налоге

Группа депутатов из фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение фискальной системы с 1 января 2019 года. Законопроект предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения. Парламентарии считают, что богатые должны платить больше, бедные — меньше. Это пополнит казну на триллион рублей. Правительство инициативу не поддерживает, а Минфин принципиально не хочет повышать ненефтегазовые налоги.

Экс-министр экономики России , Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил НСН, что никто налогов выше 13% платить все равно не будет.

«У меня двойственное отношение к этому предложению. Целесообразно освободить от налогообложения малоимущих. Те, кто получает ниже прожиточного минимума, нужно освободить от всех налогов. Так же не должны граждане платить налог и на единственное жилье. Но думаю, предложенная инициатива не реализуется. В России уже была подобная система, но тогда реально платили 13%, отсюда и плоская шкала налогов именно с этой цифрой НДФЛ. Второе, многие россияне сейчас меняют налоговое резиденство, они будут это продолжат делать. Так что платить они всё равно не будут. И если законопроект будет принят, и этот поток уходящих из страны, мы только усилим. Да и в целом не то время сейчас, когда нужно повышать налоги», — высказал свою позицию экс-министр экономики.

В правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ до 15%. Как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович это возможно. «Ничего страшного не вижу, если дополнительные два процента направить, например, на здравоохранение», — считает Дворкович.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что считает невозможным повышение фискальной нагрузки на ненефтегазовый сектор. По его мнению, это приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски.