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Собеседование: зачем кандидатов спрашивают о прежней зарплате
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Собеседование: зачем кандидатов спрашивают о прежней зарплате 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
«Какая у вас была зарплата на предыдущем месте работы?» — этот вопрос на собеседовании соискателям задают довольно часто. Некоторым кандидатам он кажется неуместным, и они не хотят на него отвечать. Разберемся, зачем же рекрутеры его задают и что можно ответить.
«Это вполне стандартный вопрос, и пугать кандидата он не должен, — считает Ольга Орлова, специалист по подбору персонала. — Обычно его задают, чтобы понять, к какому уровню дохода кандидат привык, какие у него ожидания. Если новая работа не предполагает такого дохода, становится понятно, что долго он в компании не продержится и вскоре придется заново искать сотрудника».
Есть и другие цели, которые может преследовать этот вопрос. Например, работодатель хочет узнать, сколько специалистам платят в компаниях-конкурентах. Или рекрутер хочет лучше понять мотивацию кандидата. Одно дело, если предлагаемая работа в Красноярске позволит ему повысить свой доход — здесь все понятно. Совсем другое, если соискатель соглашается на понижение зарплаты. Тогда сразу возникает вопрос: почему? Что с ним не так? Устал, не готов работать в полную силу? Иногда кандидаты сильно завышают ожидаемую зарплату — тогда вопрос о прежних доходах позволяет снизить планку. Действительно, соискателю сложно будет доказать потенциальному работодателю, что ему должны платить в два-три раза больше, чем на прошлом месте.
Если вы не хотите отвечать на вопрос о прошлой зарплате, сошлитесь на коммерческую тайну. Часть рекрутеров такой аргумент примут спокойно. Однако многие специалисты по подбору персонала советуют все-таки назвать реальную сумму. Если же вы считаете, что сейчас «стоите» больше, объясните свою позицию работодателю. Например, зарплата на прежнем месте была существенно ниже рынка, вы повысили квалификацию и теперь готовы решать более сложные задачи, на предлагаемой вакансии в Красноярске значительно выше нагрузка.
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