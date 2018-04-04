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Коммунисты обещают триллион рублей в бюджет при прогрессивной шкале налогов
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Коммунисты обещают триллион рублей в бюджет при прогрессивной шкале налогов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госдума рассмотрит законопроект о введении прогрессивного налогообложения физлиц. Документ подразумевает для лиц с доходом менее 100 тысяч рублей в год ставку налога на уровне 5%, а если доход выше 10 миллионов, то ставка налога возрастает до 25%. Соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов на пресс-конференции НСН пояснил, чем вызвана разработка такого документа.
«Федеральный бюджет сверстан на 3 года, на этот год расходная часть составляет 16,5 трлн рублей, но их недостаточно на социальную политику и на все проекты. Нужно искать деньги. Один из наших законопроектов по этой теме касается прогрессивной шкалы налогообложения. И мы получим порядка 1,1 — 1,3 трлн в бюджет. Из этих средств можно поддержать пенсионеров, здравоохранение, образование. Тем более, что подобная практика существует во многих странах, и там она себя оправдывает», — пояснил Шурчанов.
Введение новой шкалы налогообложения предлагается с 2019 года.
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