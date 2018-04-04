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Пользователи туристической карты Moscow CityPass могут бесплатно посетить музей «Московский транспорт»
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В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Пользователи туристической карты Moscow CityPass могут бесплатно посетить музей «Московский транспорт» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе Мосгортранса.
«Единый билет Moscow CityPass можно приобрести в сувенирном магазине на территории музея. Для прохода на выставку достаточно предъявить пластиковую карту кассиру. Мы уверены, что услуга позволит привлечь в наш музей новых посетителей, а также повысит популярность туристической карты среди россиян», — добавили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что путешественники, использующие туристические карты, экономят свое время, а также могут заранее спланировать удобный для себя маршрут. Услуга доступна не только в музейных комплексах, но и в турах на двухэтажных автобусах и речных круизах. Кроме того, по единому билету можно получить скидку в такси, ресторанах и торговых центрах.
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