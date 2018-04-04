Пользователи туристической карты Moscow CityPass могут бесплатно посетить музей «Московский транспорт»

«Единый билет Moscow CityPass можно приобрести в сувенирном магазине на территории музея. Для прохода на выставку достаточно предъявить пластиковую карту кассиру. Мы уверены, что услуга позволит привлечь в наш музей новых посетителей, а также повысит популярность туристической карты среди россиян», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что путешественники, использующие туристические карты, экономят свое время, а также могут заранее спланировать удобный для себя маршрут. Услуга доступна не только в музейных комплексах, но и в турах на двухэтажных автобусах и речных круизах. Кроме того, по единому билету можно получить скидку в такси, ресторанах и торговых центрах.