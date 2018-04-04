Премии и бонусы из прибыли: страховые взносы относим к прочим расходам

Различные виды поощрений, выплачиваемых из прибыли, оставшейся после обложения налогом 25 главы НК РФ , включить в расходы не разрешает ст. 270 Кодекса.

Полный перечень таких оплат есть в указанной статье.

А вот как быть со страховыми взносами, начисленными на подобные выплаты?

Уменьшать базу по прибыльному налогу на сумму начисленных на такие вознаграждения взносов не возбраняется.

Ведомство рекомендует отражать суммы взносов в статье прочих производственных расходов.

ПИСЬМО Минфина РФ от 05.02.2018 № 03-03-06/1/6290

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