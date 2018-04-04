Премии и бонусы из прибыли: страховые взносы относим к прочим расходам 

Различные виды поощрений, выплачиваемых из прибыли, оставшейся после обложения налогом 25 главы НК РФ, включить в расходы не разрешает ст. 270 Кодекса.
Полный перечень таких оплат есть в указанной статье.
А вот как быть со страховыми взносами, начисленными на подобные выплаты?
Минфин дал исчерпывающий ответ.
Уменьшать базу по прибыльному налогу на сумму начисленных на такие вознаграждения взносов не возбраняется.
Ведомство рекомендует отражать суммы взносов в статье прочих производственных расходов.
ПИСЬМО Минфина РФ от 05.02.2018 № 03-03-06/1/6290
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