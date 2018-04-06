Столичное УФАС признало недобросовестной телевизионную рекламу карты «Тинькофф Банка» 

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) по Москве признало АО «Тинькофф Банк» нарушителем закона «О рекламе» и предписало прекратить распространение рекламных роликов о карте банка в эфире телеканалов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу карты АО «Тинькофф Банк», утверждающую о возможности получения определенного процента годовых на остаток по счету и кешбэка до 5% за любые покупки и снятия денег в любом банкомате без комиссии. Данная реклама распространялась в эфире телеканалов и такие привлекательные для потребителя условия озвучивались в рекламе голосом актрисы», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в нижней части видеоролика мелким трудночитаемым текстом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кешбэк 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда важных и обязательных условий. Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы.
«Таким образом, АО «Тинькофф Банк» признано нарушившим ч. 7 ст. 5, п. 2 ч. 2 ст. 28 закона «О рекламе». Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе», — пояснили в пресс-службе.
В конце марта 2018 г. столичное управление ФАС России уже признало недобросовестной наружную рекламу «Тинькофф Банка» с использованием утверждения «Лучшая карта с кешбэком». Ранее ФАС России предписала прекратить распространение рекламы банка с использованием аббревиатуры АУЕ, которая распространялась в социальных сетях.