Столичное УФАС признало недобросовестной телевизионную рекламу карты «Тинькофф Банка»

«Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу карты АО «Тинькофф Банк», утверждающую о возможности получения определенного процента годовых на остаток по счету и кешбэка до 5% за любые покупки и снятия денег в любом банкомате без комиссии. Данная реклама распространялась в эфире телеканалов и такие привлекательные для потребителя условия озвучивались в рекламе голосом актрисы», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в нижней части видеоролика мелким трудночитаемым текстом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кешбэк 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда важных и обязательных условий. Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы.

«Таким образом, АО «Тинькофф Банк» признано нарушившим ч. 7 ст. 5, п. 2 ч. 2 ст. 28 закона «О рекламе». Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе», — пояснили в пресс-службе.