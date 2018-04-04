В аэропортах Москвы подешевеет еда

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В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Цены на еду и воду в аэропортах будут снижены в среднем на 30% 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: ТАСС
Кафе и рестораны Московского авиационного узла готовы снизить цены на 30%. Об этом заявил на пресс-конференции замруководителя Московского областного УФАС Дмитрий Стрельников.
— Это средний, но не предельный процент, на воду цены могут снизиться и на 50%, — уточнил Стрельников.
Это стало возможным после проверок, проведенных УФАС в аэропортах Домодедово и Шереметьево по жалобам пассажиров, которых не устраивает, что, например, бутерброд в виде котлеты с булкой в воздушных гаванях продают за 300 рублей, а бутылку негазированной воды — за 180. По словам Стрельникова, новая ценовая политика начнет действовать в аэропортах уже к концу апреля.
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