В аэропортах Москвы подешевеет еда

Кафе и рестораны Московского авиационного узла готовы снизить цены на 30%. Об этом заявил на пресс-конференции замруководителя Московского областного УФАС Дмитрий Стрельников.
— Это средний, но не предельный процент, на воду цены могут снизиться и на 50%, — уточнил Стрельников.
Это стало возможным после проверок, проведенных УФАС в аэропортах Домодедово и Шереметьево по жалобам пассажиров, которых не устраивает, что, например, бутерброд в виде котлеты с булкой в воздушных гаванях продают за 300 рублей, а бутылку негазированной воды — за 180. По словам Стрельникова, новая ценовая политика начнет действовать в аэропортах уже к концу апреля.