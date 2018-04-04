Звезда сериала «Папины дочки» стал жертвой «черных риелторов»

Несколько дней назад стало известно, что актер Сергей Фролов , известный своими ролями в сериале «Папины дочки» и фильме «Азазель», обратился в полицию и заявил о краже. Как оказалось, в квартиру артиста проникли воры и украли шкатулку с драгоценностями, гобой и две шубы. Ущерб он оценил в 2,6 миллиона рублей.

Теперь появились новые подробности злоключений Сергея. Он и еще несколько артистов из театра «Ленком» объявили голодовку — как оказалось, все они связаны долгами перед микрофинансовой организацией «Международное кредитное бюро». Сергей уверен, что стал жертвой так называемых «черных риелторов».

Сергей, как и еще сотни людей, может остаться без жилья. Он живет в квартире, которая принадлежала его матери. Долги обнаружились после смерти женщины и перешли к нему вместе с наследством — не так давно Фролов обнаружил, что должен организации гораздо больше, чем брала его покойная мать. Фролов заявляет, что его матери не должны были давать кредит, а микроорганизация воспользовалась состоянием больной женщины и теперь пытается отнять у него квартиру.