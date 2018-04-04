Ещё
Звезда сериала «Папины дочки» стал жертвой «черных риелторов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Звезда сериала «Папины дочки» стал жертвой «черных риелторов» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несколько дней назад стало известно, что актер Сергей Фролов, известный своими ролями в сериале «Папины дочки» и фильме «Азазель», обратился в полицию и заявил о краже. Как оказалось, в квартиру артиста проникли воры и украли шкатулку с драгоценностями, гобой и две шубы. Ущерб он оценил в 2,6 миллиона рублей.
Теперь появились новые подробности злоключений Сергея. Он и еще несколько артистов из театра «Ленком» объявили голодовку — как оказалось, все они связаны долгами перед микрофинансовой организацией «Международное кредитное бюро». Сергей уверен, что стал жертвой так называемых «черных риелторов».
Сергей, как и еще сотни людей, может остаться без жилья. Он живет в квартире, которая принадлежала его матери. Долги обнаружились после смерти женщины и перешли к нему вместе с наследством — не так давно Фролов обнаружил, что должен организации гораздо больше, чем брала его покойная мать. Фролов заявляет, что его матери не должны были давать кредит, а микроорганизация воспользовалась состоянием больной женщины и теперь пытается отнять у него квартиру.
«Моя мама вообще была пенсионеркой с сахарным диабетом, и ей просто нельзя было давать кредит, но тем не менее эти кредиты выдавались. Международное кредитное бюро, спрятавшись под шапкой микрофинансовой организации, смело, через подставной »Смартбанк» (через него производились оплаты), и микрофинансовая организация действовала как с банковскими полномочиями, хотя не имела на это права и лицензии, выдавая кредиты на более чем 1 млн рублей», — рассказал Фролов для BFM.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Максим Галкин призвал поклонников лично следить за пожарной безопасностью после трагедии в Кемерово Волочкова растянулась в шпагате ради 65-летнего автора «Альманаха любви» Владимир Фриске уверен, что Шепелев хочет заставить Платона забыть родных по материнской линии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России61
Бориса Джонсона поймали на лжи о России162
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»81
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин147
Шойгу предупредил о новой угрозе272
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение