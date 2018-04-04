Конец оптимизации: как государство заставляет бизнес платить налоги

В последнее время российский бизнес столкнулся с большими изменениями налогового ландшафта. Прямо сейчас налоговые инспекции массово вызывают предпринимателей и предлагают погасить недоимку в бюджет за последние три года. В поле зрения налоговиков попадают все — размер бизнеса значения не имеет. Почему это происходит?

Потому что Россия намерена уничтожить налоговые схемы. Для решения этой непростой задачи объединились ФНС с силовиками, появился новый вид налоговых проверок, подключились банки, которые проверяют НДС своих клиентов, налоговики устанавливают реальных собственников бизнеса и их активы. При этом налоговый тренд на прозрачность только начинает набирать обороты.

Покайся, скидка выйдет

Сегодня налоговики проверяют декларации по НДС через систему АСК НДС и видят все цепочки контрагентов, которых объединяют расхождения/разрывы по НДС за последние три года. Если компания использовала схемы, то она обязательно попадет под особую камеральную проверку и получит предложение «добровольно» уточнить свои налоговые обязательства.

В чем особенность таких проверок? Они официально не описаны и не регламентированы в Налоговом кодексе и проводятся только по внутренней инструкции ФНС (документ разослан в конце 2017 года по всем ИФНС страны). Во время проверки в цепочке контрагентов до 7 звена устанавливаются роли, которые разыграны в схеме ухода от налогов: «зачинщик», который выиграл от применения схемы и компании-транзитеры, которые просто выполняли роль статистов.

Предприниматель, работающий в строительном бизнесе Подмосковья , сдал декларацию по НДС, а вскоре был признан «выгодоприобретателем»: на 18 листах заключения по проверке налоговики со 100-процентоной точностью расписали абсолютно всех участников схемы по выводу наличных, их роли, активы и пр. В налоговом органе этому предпринимателю предложили два варианта: или он добровольно доплатит НДС в бюджет, или к нему выходит выездная налоговая проверка с перспективой передачи информации в правоохранительные органы

Глава ФНС Михаил Мишустин , отчитываясь недавно о результатах работы своего ведомства за 2017 год, подтвердил: «Количество выездных налоговых проверок снижается — на 23% по сравнению с 2016 годом, при этом их результативность выросла в 1,4 раза. Благодаря работе АСК НДС, в бюджет дополнительно поступило 56 млрд рублей, что в два раза больше 2016 года».

Оптимизация никогда не будет прежней

Следственный комитет России и ФНС в июле 2017 года смогли выпустить поистине революционный документ — Письмо N ЕД-4-2/13650@. Это письмо поставило крест на любых вариантах налоговой оптимизации, которые ранее считались законными. Налоговиков научили выявлять четыре самые распространенные схемы экономии на налогах, которые использует бизнес:

1. Применение фиктивных сделок с однодневками либо афиллированными организациями

2. Дробление бизнеса для необоснованного применения УСН или ЕНВД

3. Необоснованное применение налоговых льгот и ставок

4. Подмена гражданско-правовых отношений для извлечения налоговой выгоды (например, купля–продажа недвижимости под видом купли–продажи доли в уставном капитале и пр.)

Сегодня на практике большинство выездных проверок заканчивается выявлением какой-либо из этих схем, доначислением недоимок, пеней, штрафов в размере 40% от неуплаченной суммы налогов (пункт 3 122 статьи Налогового кодекса). Кроме того, на руководителя и учредителей может быть заведено уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов, которое прекращается только при полном погашении всех доначисленных недоимок, пеней и штрафов. До последней копейки.

По статистике 85% предпринимателей предпочитают заплатить государству все недоимки. Недавно знакомый предприниматель смог выйти из СИЗО , где провел два месяца, только после того как полностью выплатил доначисленные в бюджет государства 26 млн рублей. Его жена, чтобы выкупить мужа из следственного изолятора, взяла в банке кредит.

Кто здесь хозяин

С июля 2017 года все юридические лица в России обязаны в пятидневный срок раскрыть информацию о своих владельцах по запросу ФНС и Росфинмониторинга

В закон «О банкротстве» добавлена отдельная глава про контролирующих должника лиц и возможность привлечения их к субсидиарной ответственности. Эта тенденция связана с четким желанием государства гасить налоговые долги любой ценой, в том числе за счет личного имущества реальных собственников бизнеса.

Вышеупомянутое совместное письмо ФНС и Следственного комитета России также уделяет повышенное внимание установлению реального бенефициара — контролирующего должника лица. Налоговиков снабдили откровенно «следовательскими» вопросами, которые предназначены для выуживания информации из сотрудников и руководителей, чтобы установить бенефициаров, которых можно привлечь к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ.

В очередной раз в нашей стране меняется бизнес-ландшафт. Тренд на прозрачность и усиление налогового администрирования будет продолжен по двум причинам — это нравится государству и наполняет бюджет. В новых условиях налоговики, как хорошие служебные собаки, взяв след, будут преследовать добычу и принесут ее к ногам своего хозяина.

Сегодня большинство бизнесменов не знают или не хотят верить, что все обстоит именно так: реальность в нашей стране изменилась. Ужесточение налогового администрирования означает не только тотальный контроль, но и обязательную легализацию доходов по всем фронтам. Используя здравый смысл, предприниматели обязаны сделать правильные выводы, чтобы позаботиться о своей безопасности, бизнесе и свободе.

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