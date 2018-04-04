Не уплатил имущественные налоги — жди ареста имущества

Многие жители нашей страны имеют в собственности объекты недвижимости и земельные участки. Однако не спешат рассчитываться с бюджетом по уплате налоговых платежей. При этом большинство из этих лиц имеют стабильный доход.

Налоговики вынуждены работать с нарушителями закона. Они получат требование об уплате налогов. В случае его игнорирования, инспекторы направят иск в суд. После вступления решения в силу в игру вступят судебные приставы. Если сумма долга более 3 тыс. рублей, то они наложат арест на имущество гражданина.

Во избежание данных процедур, фискалы рекомендуют гражданам вовремя платить налоги и контролировать свою налоговую задолженность. Всю информацию о взаиморасчетах с бюджетом можно получить лично в инспекции или в ЛК на сайте ведомства. Чиновники предупреждают, что инспекторы не вправе обсуждать задолженность по налогам по телефону.