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Омские школьники могут купить завтраки и обеды по карточке
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Омские школьники могут купить завтраки и обеды по карточке 

АиФ-Омск 31 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Внедрение системы безналичной оплаты питания в школе начали ещё несколько лет назад, за это время к проекту присоединились 10 школ, ещё столько же учебных заведений планируют внедрить систему к сентябрю.
Суть данной системы в том, что ученикам не нужно носить с собой деньги. Родителям достаточно раз в месяц перечислять деньги на карту и не волноваться о том, что, когда и на какую сумму поест их ребёнок в школе.
«Подключив услугу «sms-оповещение», взрослые могут отслеживать этот процесс практически в режиме онлайн. Второе преимущество в том, что все карты именные, никто другой не воспользуется этим личным электронным кошельком. Третий и очень важный момент — работает карта только в пределах школьной столовой. Ученик не сможет рассчитаться по ней в соседнем магазине или купить сладости в придорожном киоске», — рассказали в администрации города.
Отметим, что никто не заставляет родителей переходить на безналичный расчет, горожане по-прежнему могут рассчитывать за питание своих детей наличными.
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