В. Жириновский призвал платить чиновникам высокую зарплату

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что чиновники должны получать высокую зарплату, так как они отвечают за организацию и управление процессов в экономике, образовании и науке. Об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в РФ : результаты, проблемы, перспективы» в Госдуме

«Есть чиновники, которые занимаются управлением всех процессов. Если ему будут платить мало, то он будет ждать взятку. И мы успеха не добьемся. То есть чиновники, хорошие организаторы нашей экономики, социальных процессов, образования, науки, и они должны получать огромную зарплату», — сказал В. Жириновский.

Кроме того, политик считает, что высокую зарплату должны получать все работники умственного труда.

«Запад платит за мозги. Мы никогда не догоним запад. Действительно, тяжелая работа — шахтер, слесарь, грузчик, водитель — это тяжело. Но если мы им будем платить меньше чем тем, кто работает мозгами, мы всегда будем отсталой страной. Вот это нужно осознать или нет? Я согласен, платить надо им, тяжелейшая работа. Я никогда не буду на физической работе — канаву рыть, погрузочные работы. Это не мой профиль. Но если вы мне будете платить меньше, чем этому рабочему, я ничего делать не буду», — резюмировал В. Жириновский.