В Москве появился первый пункт обмена биткоинов. Это законно?

Москве открылся первый пункт обмена биткоинов. Он находится недалеко от Курского вокзала, между кафе-гриль и табачным магазином.

Офис оформлен в бело-зеленых цветах. Название обменника также вызывает определенные ассоциации — Сберкоин.

На своем сайте организация называет себя первым российским криптообменником. Business FM позвонила по указанному телефону и попросила помочь в продаже одного биткоина. С мужчиной, который представился Эрнестом, беседовала Людмила Дудиева

— Приходите к нам в отделение с паспортом, мы с вами заключаем договор и выводим ваши денежные средства с вашего кошелька. Нужно заказать при этом сумму, если она больше 20 тысяч рублей. Два варианта есть. Либо мы делаем так, и тогда фиксация курса будет по факту выдачи, когда вы придете в отделение, либо вы приходите в отделение, мы с вами все подписываем, фиксируем курс, вы переводите нам биткоины — и уже через три дня приходите за своими денежными средствами.

— На какой курс вы ориентируетесь?

— Это сложно сказать, потому что курс все время меняется. То есть мы берем такое фиксированное значение и все.

— Что мне нужно с собой взять? Только паспорт или еще что-то?

— Паспорт, соответственно, мы должны знать логин-пароль от кошелька, чтобы… ну, вы сами можете перевести их нам, если это момент продажи идет. А так, да, только паспорт.

— Какого рода договор мы будем подписывать?

— Это настоящие договоры заключаются о том, что вы являетесь нашим клиентом. Тут перечислены все условия, права и обязанности сторон, и тому подобное. Стандартный, по типу банковского договора, скажем так. Никакой опасности как раз-таки нет, именно поэтому договор и заключается, чтобы никакие неприятности, ничего не случилось с клиентом, чтобы все было грамотно. Потому что многие клиенты, допустим, выводят денежные средства на каких-то мошеннических сайтах или в интернета, не видят, с кем работают. Мы как раз-таки… специально офис открылся для того, чтобы клиент понимал, что его не обманывают, что все действительно правда и он все получит, и услугами будет пользоваться в дальнейшем. Все печати стоят, подписи.

Кроме того, собеседник рассказал, что в обменнике можно совершить и обратную операцию, то есть купить биткоины.

Криптовалюта в России не имеет официального статуса. Каков правовой статус сделок с биткоинами? Объясняет управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов

Владимир Юрасов, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры»

«В соответствии с российским законодательством биткоин на данный момент официально не является платежным, реестровым, денежным и так далее. Тем не менее самое важное в любом демократическом обществе, в том числе и в России, если нет запрета, то это разрешено. На данный момент федеральное законодательство не имеет норм, которые бы запрещали использование биткоина в различных финансовых сделках. Соответственно, купля-продажа биткоина не является уголовно наказуемым. Купля-продажа биткоина не является нарушением Гражданского кодекса. Соответственно, если не является нарушением, не является запретом, соответственно эти действия формально подпадают под легальный оборот. Другое дело, что любой пункт обмена имеет право и обязан действовать в рамках федерального закона, то есть он должен иметь статус юрилица, зарегистрированного правильным образом, со всеми вытекающими налоговыми и юридическими обязательствами и последствиями. Поэтому я считаю, что здесь ничего страшного нет. Можно через интернет купить, можно на Курском вокзале. Пожалуйста, запретов никаких не существует».

Биткоин, который в прошлом году поднимался выше 20 тысяч долларов за монету, сейчас стоит около 7 тысяч.