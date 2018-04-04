Депутаты поддержали создание частных плавучих гостиниц в Петербурге

«Развитие отелей на воде увеличит номерной фонд Петербурга и тем самым предотвратит значительное повышение стоимости проживания в гостиницах во время проведения крупных городских мероприятий. Во-вторых, при возведении таких плавучих гостиниц застройщик не обременен поиском нового земельного участка, волокиты с оформлением необходимых документов меньше», — сказал один из авторов законопроекта Денис Четырбок , представляя документ.

Он напомнил, что в 2018 году в Петербурге ожидается около 8 миллионов туристов, в том числе болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира по футболу. При этом скорость развития номерного фонда в городе заметно отстает от роста числа туристов.

В текущем виде в программе смогут участвовать представители малого и среднего бизнеса. По словам Четырбока, плавучие отели не будут портить охраняемые законом панорамы города — размещать их планируется за пределами исторического центра, в районе Выборгской набережной или на Малой Невке. Типовой проект плавучих гостиниц уже разработан в Смольном.