Ещё
Депутаты поддержали создание частных плавучих гостиниц в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты поддержали создание частных плавучих гостиниц в Петербурге 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Развитие отелей на воде увеличит номерной фонд Петербурга и тем самым предотвратит значительное повышение стоимости проживания в гостиницах во время проведения крупных городских мероприятий. Во-вторых, при возведении таких плавучих гостиниц застройщик не обременен поиском нового земельного участка, волокиты с оформлением необходимых документов меньше», — сказал один из авторов законопроекта Денис Четырбок, представляя документ.
Он напомнил, что в 2018 году в Петербурге ожидается около 8 миллионов туристов, в том числе болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира по футболу. При этом скорость развития номерного фонда в городе заметно отстает от роста числа туристов.
В текущем виде в программе смогут участвовать представители малого и среднего бизнеса. По словам Четырбока, плавучие отели не будут портить охраняемые законом панорамы города — размещать их планируется за пределами исторического центра, в районе Выборгской набережной или на Малой Невке. Типовой проект плавучих гостиниц уже разработан в Смольном.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Реальная пенсия в России выросла на 1,1 % «Каждая проблемная стройка, где затронуты интересы дольщиков, требует индивидуального подхода» Мордовии выделят более 240 миллионов на временные сооружения к ЧМ-2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе149
Украине «перекроют» Керченский пролив784
Путин заявил о полном разгроме ИГ298
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»80
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение