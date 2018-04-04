Ещё
Проверят номера и персонал: всем ярославским гостиницам поставят звёзды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

Проверят номера и персонал: всем ярославским гостиницам поставят звёзды 

76.ru 43 минуты назад
Фото: 76.ru
В Ярославле областной департамент туризма провёл семинар, посвящённый классификации гостиниц. Поучаствовали более 60 ярославских отельеров. Обсуждали классификацию отелей — присуждение звёзд.
Сейчас для гостиниц это дело добровольное, но со следующего года турист уже обязательно должен знать, сколько звёзд у отеля, в который он приедет.
С 1 июля 2019 года пройти классификацию должны отели, где более 50 номеров, а с 1 января 2020 года — более 15 номеров. С 1 января 2021 года это обязательно для всех гостиниц.
— Закон направлен на создание цивилизованного рынка качественных гостиничных услуг и формирование добросовестной конкуренции, — рассказал заместитель директора департамента туризма Ярославской области Виталий Бормотов. — Эта работа ведется в интересах как потребителей, так и самих гостиниц и отелей, которые смогут подтвердить свой уровень и репутацию.
Сейчас Ярославской области работает 269 гостиниц, санаториев и хостелов. Аккредитация есть у 22 гостиниц. У шести — четыре звезды, у тринадцати — три, у двух — две.
В целом предусмотрено несколько категорий: от пяти до одной звезды и «мини-отель». Оценивается емкость и наполнение гостевого фонда, квалификация персонала.
76.ru: последние новости
Что нас ждет в апреле: рост пенсий, дорогая почта и новая дорожная разметка Ваша карта заблокирована: мошенники украли у ярославца 65 тысяч рублей Ярославские прокуроры лишили россиян возможности покупать липовые больничные
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе256
Украине «перекроют» Керченский пролив811
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»142
Путин заявил о полном разгроме ИГ377
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение