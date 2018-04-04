Банк «Хлынов» запустил «Весенний» вклад

Кировский банк «Хлынов» предлагает открыть вклад «Весенний».

Продуктовый виджет

Минимальная сумма вложения — 5 тыс. рублей, срок — два года. Депозит предполагает два годовых периода начисления процентов со ставками 6,2% и 5,2% соответственно. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения средств составляет 5,7% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.