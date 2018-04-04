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Банк «Хлынов» запустил «Весенний» вклад 

Банки.ру 19 минут назад
Кировский банк «Хлынов» предлагает открыть вклад «Весенний».
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Минимальная сумма вложения — 5 тыс. рублей, срок — два года. Депозит предполагает два годовых периода начисления процентов со ставками 6,2% и 5,2% соответственно. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения средств составляет 5,7% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
«Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора по истечении 366 дней ставка сохраняется», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
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