Жители Карелии попытались обхитрить местные отделения банков

Люди оформляли заявки на кредиты, предоставляя недостоверные сведения о работе.

Как сообщает МВД по РК, в минувшем году было расследовано 11 уголовных дел по факту мошенничества в сфере кредитования. За первый квартал текущего года количество таких дел составило 5.

Все преступления были совершены гражданами при оформлении заявки на получение кредита с предоставлением недостоверных сведений о работе. В действительности эти люди нигде не работали.

Суммы полученных кредитов составили от 15 000 до 20 000 рублей, а ежемесячные платежи составляли от 1000 до 2000 тысяч рублей. Полученные денежные средства в основном тратились на приобретение сотовых телефонов. В дальнейшем кредитополучатели, а это люди в возрасте от 18 до 30 лет, обязательства перед банком исполнять не стали.

По решению суда данные граждане признаны виновными и приговорены к обязательным или исправительным работам с обязанностью возместить причиненный ущерб по предъявленным гражданским искам.