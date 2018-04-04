Полицейские ищут лжебанкира, обманувшего пожилую братчанку

полиции проводят всестороннюю проверку по обращению пенсионерки о хищении её денежных средств, совершённых обманным путём.

71-летняя жительница Центрального района

Братска стала очередной жертвой аферистов, рассылающих сообщения о блокировке банковских карт. В полиции женщина рассказала, что утром

получила SMS-сообщение с номера, начинающегося с 8 (800)…, где сообщалось о проблеме с её картой, и указывался телефон для справки.

Расстроенная братчанка набрала номер, по которому ей ответил вежливый мужчина. Представившись по имени, он попросил сообщить ему номер карточки, а затем и цифровой код, который

придёт в сообщении банка, как пояснил, необходимый для разблокировки.

Женщина выполнила эти указания, после чего «банкир» отключился, и стал

недоступен. Итогом общения явилось списание со счёта пенсионерки более

7,5 тысяч рублей.

При опросе в полиции обманутая женщина

сказала, что неоднократно слышала о таких видах мошенничества, но её случай ей подозрительным не показался. Слишком убедительно звучал голос

на том конце провода. Уже установлено, что звонок был сделан из Самарской области

Эта ситуация, к сожалению, типичная.

Мошенники некоторое время назад вполне успешно использовали такую схему

обмана в отношении владельцев банковских карт, не слишком глубоко

владеющих информацией о методах работы с клиентами своего

финансово-кредитного учреждения. После массовой профилактической работы,

как полиции, так и самих банкиров, вал такого рода мошенничества

несколько спал. Однако аферисты нередко после некоторого перерыва вновь

возвращаются к старым испытанным способам обмана граждан. Чтобы не попасть в подобную ситуацию,

нужно твёрдо помнить, что любые вопросы по обслуживанию необходимо

решать только по официальным номерам, которые находятся на оборотной

стороне банковской карточки либо в ближайшем офисе вашего банка.