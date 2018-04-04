Полицейские ищут лжебанкира, обманувшего пожилую братчанку 

В Братске сотрудники
полиции проводят всестороннюю проверку по обращению пенсионерки о хищении её денежных средств, совершённых обманным путём.
71-летняя жительница Центрального района
Братска стала очередной жертвой аферистов, рассылающих сообщения о блокировке банковских карт. В полиции женщина рассказала, что утром
получила SMS-сообщение с номера, начинающегося с 8 (800)…, где сообщалось о проблеме с её картой, и указывался телефон для справки.
Расстроенная братчанка набрала номер, по которому ей ответил вежливый мужчина. Представившись по имени, он попросил сообщить ему номер карточки, а затем и цифровой код, который
придёт в сообщении банка, как пояснил, необходимый для разблокировки.
Женщина выполнила эти указания, после чего «банкир» отключился, и стал
недоступен. Итогом общения явилось списание со счёта пенсионерки более
7,5 тысяч рублей.
При опросе в полиции обманутая женщина
сказала, что неоднократно слышала о таких видах мошенничества, но её случай ей подозрительным не показался. Слишком убедительно звучал голос
на том конце провода. Уже установлено, что звонок был сделан из Самарской области.
Эта ситуация, к сожалению, типичная.
Мошенники некоторое время назад вполне успешно использовали такую схему
обмана в отношении владельцев банковских карт, не слишком глубоко
владеющих информацией о методах работы с клиентами своего
финансово-кредитного учреждения. После массовой профилактической работы,
как полиции, так и самих банкиров, вал такого рода мошенничества
несколько спал. Однако аферисты нередко после некоторого перерыва вновь
возвращаются к старым испытанным способам обмана граждан. Чтобы не попасть в подобную ситуацию,
нужно твёрдо помнить, что любые вопросы по обслуживанию необходимо
решать только по официальным номерам, которые находятся на оборотной
стороне банковской карточки либо в ближайшем офисе вашего банка.