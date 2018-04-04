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Портал «Петрозаводск говорит» собрал лучшие вакансии недели
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Портал «Петрозаводск говорит» собрал лучшие вакансии недели 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Топ-5 актуальных предложений с самой высокой зарплатой.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой платой в Петрозаводске.
1. Директор филиала — от 80 000 рублей.
2. Водитель-экспедитор (доставка товаров до торговых объектов) — от 66 000 до 76 000 рублей.
3. Руководитель отдела — от 50 000 рубей.
4. Территориальный менеджер — от 50 000 рублей.
5. Региональный менеджер — от 40 000 до 120 000 рублей.
Еще 883 актуальных вакансии для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждут вас на hh.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
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