В Башкирии разработан механизм завершения строительства 33 проблемных домов 

В Башкирии разработали механизм завершения строительства 33 проблемных домов, 2 апреля «дорожные карты» направили в Минстрой России. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.
30 марта правительство Башкирии утвердило актуализированный региональный план-график или «дорожную карту» по решению проблем граждан, включенных в реестр «обманутых дольщиков».
«Эти «дорожные карты» представляют собой поэтапный механизм завершения строительства 33 проблемных объектов на территории республики, — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина. — 2 апреля Госстрой РБ направил их в Минстрой России. К середине апреля они будут опубликованы на официальном сайте Министерства».