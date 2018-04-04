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В Башкирии разработан механизм завершения строительства 33 проблемных домов
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В Башкирии разработан механизм завершения строительства 33 проблемных домов 

АиФ-Уфа 25 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии разработали механизм завершения строительства 33 проблемных домов, 2 апреля «дорожные карты» направили в Минстрой России. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.
30 марта правительство Башкирии утвердило актуализированный региональный план-график или «дорожную карту» по решению проблем граждан, включенных в реестр «обманутых дольщиков».
«Эти «дорожные карты» представляют собой поэтапный механизм завершения строительства 33 проблемных объектов на территории республики, — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина. — 2 апреля Госстрой РБ направил их в Минстрой России. К середине апреля они будут опубликованы на официальном сайте Министерства».
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