Банк отказал мне в обслуживании. Что делать?

Что изменится для клиентов банков?

Теперь банки должны пояснять клиентам причины отказа при открытии расчетного счета, вклада и проведении операций. Нововведение позволит клиентам оспорить решение банка. Для этого необходимо предоставить ему документы, подтверждающие легальность своих действий.

Когда банк должен дать ответ?

Банк обязан принять документы и сведения от клиента, рассмотреть, проанализировать и сообщить ему о принятом решении не позднее 10 рабочих дней со дня их представления. Вариантов два:

Банк соглашается с доводами клиента и отменяет свои блокировки

Банк не соглашается с клиентом и все же блокирует проведение операций, не открывает счет или вклад

Если клиенту удается доказать банку свою благонадежность, банк сам пишет в Росфинмониторинг с требованием исключить клиента из «черного» списка компаний.

Что делать, если решение банка осталось без изменений?

В этом случае клиент может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ . Правила оформления заявления прописаны в специальном указании. Там же можно узнать, в каком порядке его будут рассматривать, в какие сроки придет решение, когда и как вам сообщат результаты.

Какие документы необходимы для заявки?

К заявлению нужно будет приложить:

Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность клиента

Если у вас есть представитель, то — копию доверенности на него

Решение банка об отказе

Сообщение банка о невозможности устранения оснований для отказа

Выписки по счетам за год по состоянию на дату подачи заявления

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний истекший год Оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам, в том числе расшифровки на дату подачи заявления за годовой период

Договоры с крупнейшими контрагентами

Налоговые декларации

Договоры аренды и иные документы, которые вы считаете важными для доказательства законности деятельности

Обязательно попросите у банка мотивированное заключение о том, почему вам отказали в обслуживании. Вы же можете описать ситуацию в свободной форме.

Почему Банк России может не принять заявление?

Банк России не примет заявление на рассмотрение, если в нем нет необходимых реквизитов, или если оно содержит недостоверные сведения о клиенте. Не примут заявление и в том случае, если в нем содержится нецензурная лексика и оскорбления, а также если текст нечитаемый. Банк России сообщит вам об отказе в приеме заявления и укажет его причины. Как только исправите все недочеты — смело подавайте заявление повторно.

Когда комиссия примет решение?

Когда заявку обработают, комиссия проведет независимую проверку и примет окончательное решение. Вариантов тоже два: она либо не найдет оснований для отказа в обслуживании, либо не найдет причин пересматривать решение банка, отказавшего в обслуживании. На рассмотрение заявления и ответа у комиссии уйдет двадцать рабочих дней, будьте к этому готовы

Как узнать решение комиссии?

Если вы подавали заявление через интернет-приемную Банка России, то решение придет вам на email. Если вы подавали заявление в письменном виде, то ответ придет по указанному вами почтовому адресу. Обычно решение отправляется клиенту и банку в течение трех дней после принятия.

Можно ли оспорить решение?

К сожалению, решение не подлежит пересмотру межведомственной комиссией.

И что делать дальше?

Если комиссия встанет на вашу сторону, то уже не позднее следующего рабочего дня банк должен направить в Росфинмониторинг сообщение с требованием исключить вас из «черного» списка. По закону банк не сможет отказать вам в дальнейшем обслуживании: хоть в проведении операций, хоть в открытии счета.