Банк отказал мне в обслуживании. Что делать? 

Что изменится для клиентов банков?
Теперь банки должны пояснять клиентам причины отказа при открытии расчетного счета, вклада и проведении операций. Нововведение позволит клиентам оспорить решение банка. Для этого необходимо предоставить ему документы, подтверждающие легальность своих действий.
Когда банк должен дать ответ?
Банк обязан принять документы и сведения от клиента, рассмотреть, проанализировать и сообщить ему о принятом решении не позднее 10 рабочих дней со дня их представления. Вариантов два:
Банк соглашается с доводами клиента и отменяет свои блокировки
Банк не соглашается с клиентом и все же блокирует проведение операций, не открывает счет или вклад
Если клиенту удается доказать банку свою благонадежность, банк сам пишет в Росфинмониторинг с требованием исключить клиента из «черного» списка компаний.
Что делать, если решение банка осталось без изменений?
В этом случае клиент может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ. Правила оформления заявления прописаны в специальном указании. Там же можно узнать, в каком порядке его будут рассматривать, в какие сроки придет решение, когда и как вам сообщат результаты.
Какие документы необходимы для заявки?
К заявлению нужно будет приложить:
Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность клиента
Если у вас есть представитель, то — копию доверенности на него
Решение банка об отказе
Сообщение банка о невозможности устранения оснований для отказа
Выписки по счетам за год по состоянию на дату подачи заявления
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний истекший год Оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам, в том числе расшифровки на дату подачи заявления за годовой период
Договоры с крупнейшими контрагентами
Налоговые декларации
Договоры аренды и иные документы, которые вы считаете важными для доказательства законности деятельности
Обязательно попросите у банка мотивированное заключение о том, почему вам отказали в обслуживании. Вы же можете описать ситуацию в свободной форме.
Почему Банк России может не принять заявление?
Банк России не примет заявление на рассмотрение, если в нем нет необходимых реквизитов, или если оно содержит недостоверные сведения о клиенте. Не примут заявление и в том случае, если в нем содержится нецензурная лексика и оскорбления, а также если текст нечитаемый. Банк России сообщит вам об отказе в приеме заявления и укажет его причины. Как только исправите все недочеты — смело подавайте заявление повторно.
Когда комиссия примет решение?
Когда заявку обработают, комиссия проведет независимую проверку и примет окончательное решение. Вариантов тоже два: она либо не найдет оснований для отказа в обслуживании, либо не найдет причин пересматривать решение банка, отказавшего в обслуживании. На рассмотрение заявления и ответа у комиссии уйдет двадцать рабочих дней, будьте к этому готовы
Как узнать решение комиссии?
Если вы подавали заявление через интернет-приемную Банка России, то решение придет вам на email. Если вы подавали заявление в письменном виде, то ответ придет по указанному вами почтовому адресу. Обычно решение отправляется клиенту и банку в течение трех дней после принятия.
Можно ли оспорить решение?
К сожалению, решение не подлежит пересмотру межведомственной комиссией.
И что делать дальше?
Если комиссия встанет на вашу сторону, то уже не позднее следующего рабочего дня банк должен направить в Росфинмониторинг сообщение с требованием исключить вас из «черного» списка. По закону банк не сможет отказать вам в дальнейшем обслуживании: хоть в проведении операций, хоть в открытии счета.
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