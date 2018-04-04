Кто может взять льготную ипотеку под 6% годовых? 

Казанцам начали выдавать ипотечные кредиты под 6% годовых. Не всем, конечно, а только семьям с детьми. Программа льготного кредитования намерена улучшить демографическую ситуацию в стране.
4 апреля 2018
У меня родился первенец. Мне эта программа подходит?
К сожалению, нет. Программа доступна только тем, у кого родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Ставка 6% будет действовать всегда?
Нет. Ставка держится только 3 года. Но если вы родите еще одного ребенка, третьего, до 31 декабря 2022 года, ставка «продлится» еще 5 лет. Потом карета Золушки превратится в тыкву, а ваша льготная ставка — в обычную.
У меня уже есть ипотека. Я не смогу участвовать в программе?
Вы можете рефинансировать свой ипотечный кредит по новым условиям.
Эти условия мне подходят.
Тогда вы должны выбрать квартиру (только в новостройке, на любой стадии строительства) и внести 20% от общей стоимости жилья. Максимальная сумма ипотечного кредитования — 3 000 000 рублей. Материнский капитал тоже участвует.
С чего начать?
Соберите пакет документов и идите в банк для оформления. Базовый перечень документов:
— паспорт;
— справка с места работы (для наемных сотрудников — справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП и налоговая декларация за последние 2 года);
— заверенная копия трудовой книжки;
— документ о заключении брака;
— свидетельства о рождении детей;
— анкета-заявка на кредит.
Кстати, в программе льготного кредитования участвуют не все банки, а только крупные. Уточнить список банков-участников можно на сайте АИЖК.
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