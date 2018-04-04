Кто может взять льготную ипотеку под 6% годовых?

Казанцам начали выдавать ипотечные кредиты под 6% годовых. Не всем, конечно, а только семьям с детьми. Программа льготного кредитования намерена улучшить демографическую ситуацию в стране.

4 апреля 2018

У меня родился первенец. Мне эта программа подходит?

К сожалению, нет. Программа доступна только тем, у кого родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ставка 6% будет действовать всегда?

Нет. Ставка держится только 3 года. Но если вы родите еще одного ребенка, третьего, до 31 декабря 2022 года, ставка «продлится» еще 5 лет. Потом карета Золушки превратится в тыкву, а ваша льготная ставка — в обычную.

У меня уже есть ипотека. Я не смогу участвовать в программе?

Вы можете рефинансировать свой ипотечный кредит по новым условиям.

Эти условия мне подходят.

Тогда вы должны выбрать квартиру (только в новостройке, на любой стадии строительства) и внести 20% от общей стоимости жилья. Максимальная сумма ипотечного кредитования — 3 000 000 рублей. Материнский капитал тоже участвует.

С чего начать?

Соберите пакет документов и идите в банк для оформления. Базовый перечень документов:

— паспорт;

— справка с места работы (для наемных сотрудников — справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП и налоговая декларация за последние 2 года);

— заверенная копия трудовой книжки;

— документ о заключении брака;

— свидетельства о рождении детей;

— анкета-заявка на кредит.

Кстати, в программе льготного кредитования участвуют не все банки, а только крупные. Уточнить список банков-участников можно на сайте АИЖК.

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