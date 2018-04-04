В челябинском филиале РСХБ прошел день открытых дверей для пенсионеров

В центральном офисе Челябинского филиала Россельхозбанка прошел день открытых дверей для пенсионеров.

Целый день специалисты банка консультировали людей, вышедших на пенсию, по вопросам размещения средств во вкладах на специальных условиях, рассказывали о программах кредитования для пенсионеров и о том, какие преимущества открывает перед своим владельцем пенсионная карта банка. Также всех желающих сотрудники филиала обучали пользоваться современными платежными системами: терминалами и банкоматами, с помощью которых можно легко пополнить свою карту, сделать перевод, оплатить услуги мобильной связи и ЖКХ и многое другое. Всего за день в мероприятии приняли участие 700 человек.

«На мой взгляд, это очень нужное мероприятие. Ведь люди старшего поколения не всегда умеют пользоваться современными устройствами, и вынуждены для совершения какой либо банковской операции стоять в очереди, теряя время, да и в финансовых продуктах разобраться не всегда просто, специалисты банка доступным языком объясняют все тонкости банковских продуктов», — отметила начальник отдела продаж и обслуживания Челябинского филиала Россельхозбанка Валентина Жигалева.