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Бинбанк изменил ставки по кредитным картам
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Бинбанк изменил ставки по кредитным картам 

Банки.ру 48 минут назад
Бинбанк понизил ставку по кредиту, предоставляемому на операции по безналичной оплате товаров и услуг с 30,5% до 25,5% годовых, а по премиальным картам («AirMiles» и «SVO Club Premium») — с 29% до 24% годовых. На прочие операций проценты начисляются по ставке 34,5% годовых, при этом по премиальным картам ставка до изменений составляла те же 29% годовых.
Плата за СМС-информирование по премиальным картам не взимается, а по остальным («Ozon», «Platinum», «SVO Club») — составляет 59 рублей (ранее — 50 рублей) в месяц, за первые 2 месяца плата не взимается.
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«Для тех, кто расплачивается картой безналично, изменения в части ставки носят положительный характер, ведь она снизилась сразу на 5 процентных пунктов. При этом держателям премиальных карт снимать наличные стало невыгодно, на эти операции ставка, наоборот, стала выше на 5,5 п. п.», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
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