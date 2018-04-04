Бинбанк изменил ставки по кредитным картам

Бинбанк понизил ставку по кредиту, предоставляемому на операции по безналичной оплате товаров и услуг с 30,5% до 25,5% годовых, а по премиальным картам («AirMiles» и «SVO Club Premium») — с 29% до 24% годовых. На прочие операций проценты начисляются по ставке 34,5% годовых, при этом по премиальным картам ставка до изменений составляла те же 29% годовых.

Плата за СМС-информирование по премиальным картам не взимается, а по остальным («Ozon», «Platinum», «SVO Club») — составляет 59 рублей (ранее — 50 рублей) в месяц, за первые 2 месяца плата не взимается.

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