Пенсионеры, дети и инвалиды могут слетать из Тюмени в Крым по льготной цене

Из Тюмени Симферополь жители региона смогут слетать по льготной цене. Правительство объявило о том, что программа субсидирования авиаперевозок будет продолжена в этом году. Побывать в Крыму смогут жители некоторых российских регионов.

Из Тюмени в Крым льготников будет возить «Аэрофлот» . Билет в одну сторону обойдется в 3 тысячи 400 рублей (со сборами 4 тысячи 250 рублей).

Купить билеты по спецтарифу смогут только граждане Российской Федерации. Скидки получат только некоторые категории населения: не достигшие 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы и сопровождающее их лицо, инвалиды детства второй и третьей групп, а также тюменцы, сопровождающие детей-инвалидов.