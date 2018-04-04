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Пенсионеры, дети и инвалиды могут слетать из Тюмени в Крым по льготной цене
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Пенсионеры, дети и инвалиды могут слетать из Тюмени в Крым по льготной цене 

72.ru 59 минут назад
Фото: 72.ru
Из Тюмени в Симферополь жители региона смогут слетать по льготной цене. Правительство объявило о том, что программа субсидирования авиаперевозок будет продолжена в этом году. Побывать в Крыму смогут жители некоторых российских регионов.
— Субсидированные полеты в Симферополь осуществляются из 26 городов России, — рассказали в Росавиации. — Льготными билетами смогут воспользоваться более 114 тысяч человек, в том числе и жители Тюменской области.
Из Тюмени в Крым льготников будет возить «Аэрофлот». Билет в одну сторону обойдется в 3 тысячи 400 рублей (со сборами 4 тысячи 250 рублей).
Купить билеты по спецтарифу смогут только граждане Российской Федерации. Скидки получат только некоторые категории населения: не достигшие 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы и сопровождающее их лицо, инвалиды детства второй и третьей групп, а также тюменцы, сопровождающие детей-инвалидов.
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