«Вживую» или виртуально? Рассказываем о любимых интернет-покупках зауральцев

Роспотребнадзор по Курганской области рассказал о результатах опроса «Дистанционная торговля. Покупаем в интернете», проведенного на сайте ведомства.

Предпочтения зауральцев, принявших участие в опросе, разделились примерно поровну. 49,8% респондентов предпочитают приобретать товары и услуги «вживую», 46,5% опрошенных — через интернет. Наибольшее количество опрошенных — 43,7% — покупают товары по Сети раз в 6 месяцев. Никогда не делали покупки дистанционным способом 14%.

— Чаще всего дистанционно потребители предпочитают записаться на прием к врачу — 30,2%, заказывают бытовую технику и электронику — 22,3%, одежду и обувь — 21,9%, — сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. Большинство участников опроса (84,7%) обращает внимание на размещенную на сайте информацию о продавце. 9,8% респондентов не интересуются такими сведениями. Довольны заказом, сделанным через интернет, остались 80% респондентов, 9,8% — недовольны, 6,9% высказали мнение, что хотели бы лучшего результата.