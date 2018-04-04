Вид на набережную и президентский люкс: в Ростове открылся пятизвездочный отель Radisson Blu

В Ростове-на-Дону официально открылся пятизвездочный отель Radisson Blu, который включен в программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом рассказали в пресс-службе компании Radisson Hotel Group.

По информации в сообщении, отель выходит прямо на набережную и предлагает 81 номер, включая президентский и четыре представительских люкса. Кроме этого в Radisson Blu расположены четыре конференц-зала вместимостью до 70 человек, фитнес-центр и spa-салон. По словам гендиректора «Группы Агроком» Сергея Сапотницкого, объем инвестиций в завершение строительства отеля составил около 200 миллионов.