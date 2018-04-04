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Вид на набережную и президентский люкс: в Ростове открылся пятизвездочный отель Radisson Blu
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Вид на набережную и президентский люкс: в Ростове открылся пятизвездочный отель Radisson Blu 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростове-на-Дону официально открылся пятизвездочный отель Radisson Blu, который включен в программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом рассказали в пресс-службе компании Radisson Hotel Group.
По информации в сообщении, отель выходит прямо на набережную и предлагает 81 номер, включая президентский и четыре представительских люкса. Кроме этого в Radisson Blu расположены четыре конференц-зала вместимостью до 70 человек, фитнес-центр и spa-салон. По словам гендиректора «Группы Агроком» Сергея Сапотницкого, объем инвестиций в завершение строительства отеля составил около 200 миллионов.
«ФедералПресс» напоминает, что Ростов-на-Дону подготовил номерной фонд к чемпионату мира по футболу.
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