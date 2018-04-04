В регионах продолжают задирать цены на размещение болельщиков ЧМ-2018

По состоянию на 22 марта больше всего случаев нарушений отмечено в Санкт-Петербурге — 14. Далее следуют Москва Калининградская область . Больше всего нарушений ценовой политики Ростуризм зафиксировал среди гостиниц категории «без звезд». На втором месте оказались трехзвездочные отели, а на третьем — категории «две звезды». При этом в Самаре цены на отели оказались завышены только в двух организациях.

На жадности попались однозвездочные гостиница «Купеческий дом» и хостел «Гагарин», которые не выполнили указания постановления правительства РФ от 10.02.2016 г. № 89 о регулировании стоимости гостиничного обслуживания. Документ регламентирует, что для городов, принимающих гостей ЧМ, цена за номер в гостиницах не должна превышать определенных параметров. В то же время на сайте проштрафившихся гостиниц до сих пор можно найти цены от 1,5 до 5,5 тыс. рублей, что превышает норматив до 244%. Более того, если зайти на сайт booking.com, то можно было увидеть, что по состоянию на 22 марта цена на апартаменты была еще выше — стоимость номера в «Гагарине» доходила до 15,9 тыс. рублей.

Справедливости ради заметим, что нарушителей только двое, в то время как классификацию прошел 381 самарский отель. По словам руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, эта процедура сегодня обязательна для всех отелей, гостиниц и хостелов и других помещений, которые оказывают услуги по размещению, а также временному проживанию граждан. По сути это и есть тот рейтинг, который определяет уровень и категорию отелей.

"В зависимости от категории есть предельная стоимость гостиничного обслуживания на период проведения чемпионата мира, — подчеркнул Мальцев . — Мониторинг соблюдения этих норм проводится еженедельно. Гостиницы, которые превышают предельную стоимость, обязаны скорректировать ее до необходимого уровня".

— В зависимости от категорийности отеля в нем должны работать сотрудники, говорящие на иностранных языках. Их подготовка проводится совместно с министерством образования Самарской области. Кроме того, обучение персонала руководители отелей организуют самостоятельно внутри организации.