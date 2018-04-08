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За недосып водителей станут отвечать их работодатели
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За недосып водителей станут отвечать их работодатели 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: ИА Гарант
Госдума рассмотрит внесенный правительством законопроект, который устанавливает индивидуальную ответственность индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц за нарушение режима труда и отдыха водителей, в том числе сна. Предполагаемые изменения коснутся ст. 11.23 Кодекса об административных правонарушениях, сообщает сайт газеты «Коммерсантъ».
«В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, — отмечается в тексте законопроекта. — Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».
За несоблюдение режима предлагаются штрафы: 3–5 тысяч рублей для водителей, 7–10 тысяч рублей для должностных лиц и 20–50 тысяч рублей для юридических лиц. «Увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте», — поясняется в документе.
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