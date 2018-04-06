Клиенты «Сбербанка» рассказали о блокировке любых денежных переводов ИП и юрлиц за слово «агент»

Клиенты Сбербанка пожаловались, что система блокирует любые денежные переводы ИП и юрлиц, если в них есть слово «агент» и любые его производные. Об этом пишет портал Клерк.Ру

По словам пользователей, страдают от блокировок прежде всего предприниматели, но в отдельных случаях и физические лица. Клиенты пожаловались, что их переводы блокировали за слова «агентский договор» и «химический реагент». Одна из пользовательниц рассказала, что эту проблему решил поход в отделение банка: предпринимательница отнесла туда агентские договоры.

В банке это объясняют требованием закона 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Система автоматически отслеживает набор ключевых слов в реквизитах по списку и блокирует переводы, которые кажутся ей подозрительными.

В сентябре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф назвал малый бизнес фабрикой по отмыванию доходов, полученных незаконным путем. В ответ на жалобу предпринимателя, попавшего в черный список, банкир объяснил, что отмывание доходов — большая проблема российского бизнеса, и добавил, что банк часто получает жалобы от предпринимателей.

Механизм обмена «черными списками» сомнительных клиентов между финансовыми организациями, ЦБ Росфинмониторингом заработал в конце июня 2017 года. Организации делились данными о клиентах, которым банки отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Клиенты из списка лишались доступа к банковским услугам. При этом оказаться в нем можно по ошибке или за незначимые нарушения: банки не называли точных причин для включения и не предупреждали клиентов.

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В марте Центробанк согласился исключить из черного списка 1200 предпринимателей — клиентов Сбербанка. В банке объяснили, что желающие реабилитироваться должны предоставить пакет необходимых для этого документов.

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