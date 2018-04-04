Свердловские депутаты не поддержали льготу для ветеранов боевых действий

Парламентарий сообщил, что на протяжении длительного времени ветераны боевых действий неоднократно обращались к нему с просьбой рассмотреть для них льготное налогообложение по уплате транспортного налога. Последнее из таких обращений поступило от руководителя Свердловской региональной общественной организации «Ветераны войны в Чечне ».

"В 2011 году в местном законе мы предусмотрели полное освобождение от уплаты транспортного налога на определенные виды транспортных средств отдельным категориям налогоплательщиков: пенсионерам, инвалидам, семьям с ребенком-инвалидом и другим. К сожалению, к этим категориям не отнесены ветераны боевых действия, хотя они заслужили фронтовым и трудовым подвигом поддержку государства. Они отдали свой интернациональный долг в Афганистане , Чечне, сейчас в Сирии . Давайте вернемся к вопросу о постепенной отмене транспортного налога и начнем с этой социально незащищенной категории граждан. Предоставив им льготу, мы еще раз отдадим дань уважения за их героическое прошлое", — предложил депутат.

Евгений Зяблицев подчеркнул, что во многих российских субъектах уже приняты законы, освобождающие ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога. А также отметил, что порядка трети ветеранов Среднего Урала имеют право на эту льготу по другим основаниям, а потому большой финансовой нагрузки на региональный бюджет не ожидается.

"Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета. Тем не менее, произойдет уменьшение его доходной части в 2019 году — в размере порядка 6 миллионов рублей. Льгота в 1175 рублей для ветеранов боевых действий (средний размер транспортного налога — прим.ред.) — это не та сумма, о которой нужно спорить. Предоставляя льготу, мы еще раз покажем ветеранам, что помним их, чтим заслуги, и что государство может отдавать дань уважения не только мертвым, но и живым", — добавил народный избранник.

Однако законопроект Евгения Зяблицева поддержки парламентариев не нашел. Большинство депутатов проголосовали против.