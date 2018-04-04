Проверить машину перед покупкой станет проще

Предполагается, что процедура проверки автомобиля будет занимать всего лишь несколько минут, а не дней, как сейчас. В настоящее время узнать, находится ли машина в залоге у банка или в угоне, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты, где находится реестр движимого имущества. Однако процедура осложняется тем, что для получения подтверждающей выписки необходимо обращаться к нотариусу.

По замыслу Минфина , лично посещать нотариуса будет не нужно. Подтверждающие чистоту приобретаемого авто документы гражданину предоставят онлайн. Выписка с электронной подписью нотариуса будет пересылаться ему в личный кабинет на портале госуслуг, распечатать ее покупатель сможет дома.

Эксперты уверены, что от упрощенной процедуры проверки авто выиграют все. Благодаря ей банки смогут быстрее выдавать кредиты на подержанные машины, а граждане — продавать автомобили друг другу.

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