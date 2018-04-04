Процесс покупки подержанного авто упростят

Минфин внес поправки в статьи 34.4 и 103.1 закона «Основы законодательства РФ о нотариате». Изменения позволят гражданам и кредитным организациям получить доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг. Законопроект должен быть принят в апреле 2019 года. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, получение выписок из реестра в режиме онлайн создаст более комфортные условия для граждан и банков.

Когда сделка по покупке авто происходит между двумя гражданами, покупатель сохраняет выписку о юридической чистоте машины на случай претензий со стороны правоохранительных органов . Сейчас при покупке авто необходимо проверить, находится ли она в залоге или угоне, на сайте Федеральной нотариальной палаты (там находится реестр движимого имущества, работает с 2014 года). Сведения из реестра предоставляются онлайн, но для получения подтверждающей выписки нужно обратиться к нотариусу.

Согласно предложению Минфина, лично посещать нотариуса будет не нужно: все документы гражданину будут предоставляться онлайн, рассказали "Известиям" в Федеральной нотариальной палате. Там пояснили, что выписка с подтверждающей электронной подписью нотариуса будет пересылаться в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг — ее можно будет распечатать дома.

При кредитовании на покупку авто на вторичном рынке банк проверяет юридическую чистоту залога. Сейчас представителю кредитной организации после оценки машины на сайте ФНП также нужно явиться в офис нотариуса для получения выписки. Благодаря нововведению, для банков будет действовать тот же механизм, что и в случае покупки-продажи авто между гражданами напрямую.

В настоящее время в реестре содержится более 4,5 млн уведомлений о залоге, рассказали в ФНП, отметив, что основанная на этих сведениях судебная практика защищает имущественные права добросовестных покупателей.

Сейчас получение выписки может занять несколько дней, интеграция с порталом госуслуг может сделать процесс более быстрым и эффективным, считает начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов . По его словам, предложение Минфина о предоставлении гражданам и банкам права получения выписок в электронном виде поможет сократить время при принятии решений о выдаче автокредитов до нескольких минут.