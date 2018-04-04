Минфин упростит покупку авто на вторичном рынке

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». Минфин внес поправки в ст. 34.4 и 103.1 закона «Основы законодательства РФ о нотариате». Изменения позволят гражданам и кредитным организациям получить доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг.

Законопроект примут в апреле 2019 г., сообщают "Известия" . Получение выписок из реестра в режиме онлайн создаст более удобные условия для граждан и банков при покупке или кредитовании покупки авто.

Если сделка по покупке авто происходит между двумя гражданами, покупатель сохраняет выписку о юридической чистоте машины на случай претензий со стороны правоохранительных органов . Сейчас при покупке авто необходимо проверить, находится ли машина в залоге или угоне, сделать это можно на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП, содержит реестр движимого имущества, работает с 2014 г.). Сведения из реестра предоставляют онлайн, но для получения подтверждающей выписки необходимо обратиться к нотариусу.

По предложению Минфина, необходимость посещать нотариуса отпадет: все документы гражданину предоставят онлайн. Выписку с подтверждающей электронной подписью нотариуса перешлют в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг, и выписку можно распечатать дома.

При кредитовании покупки авто на вторичном рынке банк проверяет юридическую чистоту залога. Сейчас представителю кредитной организации после оценки машины на сайте ФНП необходимо посетить нотариуса для получения выписки. Благодаря предложению Минфина банки получат такой же порядок проверки авто, что и граждане.

В реестре движимого имущества ФНП содержится более 4,5 млн уведомлений о залоге. Эти сведения защищают имущественные права добросовестных покупателей.

Сейчас получение выписки может занять несколько дней, и связь с порталом госуслуг может сделать процесс более быстрым и эффективным. Предложение Минфина о предоставлении гражданам и банкам права получения выписок в электронном виде поможет сократить время при принятии решений о выдаче автокредитов до нескольких минут.