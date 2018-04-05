В Киргизии готовятся индексировать пенсии

Социальный фонд (СФ) Киргизии выступил с предложением начать индексировать базовую часть пенсий киргизстанцев. Пока что ее размер устанавливает правительство страны. Соответствующее постановление вынесено на общественное обсуждение.

Пенсии киргизстанцев в данный момент состоят из трех частей. Базовую выплачивает государство из бюджета, страховую и накопительную (восемь и два процента от зарплаты) — работодатель. По словам главы управления по связям с общественностью Соцфонда КР Жениша Муканбетова, страховая часть обеспечивает выплату пенсий в настоящий момент. А средства накопительной вкладываются, к примеру, в ценные бумаги, помещаются на банковские депозиты. Их будут использовать для увеличения пенсий в будущем.

Страховая часть индексируется, то есть увеличивается ее размер. Для этого используют специальную формулу, с помощью которой определяют коэффициент индексации. В 2017-м размер последнего составил 1,05. В денежном выражении это не так уж и много — в конечном итоге прибавка не превысила нескольких процентов. Однако при этом она, согласно прошлогоднему постановлению правительства КР, должна быть не менее 240 сомов.

Что касается базовой части пенсии, то размер данного компонента устанавливает правительство. В октябре 2017 года она была увеличена с 1500 до 1780 сомов. В результате социальные выплаты пожилым людям в республике выросли в среднем на 10 процентов. Для получения именно такой базовой части пенсии стаж у мужчин должен быть не меньше 25-ти, а у женщин — 20-ти лет. Независимые экономисты, между тем, полагают, что действующая схема формирования пенсий в республике нуждается в изменениях, так как большинство киргизстанцев считает ее несправедливой.

— Главный недостаток системы в том, что размер пенсии зависит не от текущих выплат. Один человек отчисляет в Соцфонд, скажем, 5000 сомов, а другой — тысячу. Но в будущем они оба, скорее всего, будут получать одинаковую сумму. Потому что размер пенсии устанавливается постановлением правительства исходя из количества поступивших средств, — рассказал финансист Искендер Шаршеев.

С ним, кстати, согласны и в Социальном фонде Киргизии. Еще в прошлом году в ведомстве говорили о возможности проведения реформ в этой сфере. Начать предлагали как раз с базовой части пенсии, которая, как полагали в СФ, не должна зависеть от постановлений кабинета министров , а повышать ее необходимо так же, как и страховую, исходя из данных по росту средней заработной платы и инфляции в стране.

В итоге для реализации этой идеи специалисты фонда разработали и представили для обсуждения новую формулу, с помощью которой можно индексировать именно базовую часть пенсии. Выглядит она так: берется сумма, которую устанавливает правительство. В данный момент — 1780 сомов. Эта цифра умножается на выраженный в процентах рост средней заработной платы в республике в прошлом году (2017-й) по отношению к позапрошлому (2016-й) — 104,4 процента. В результате получаются округленные 1858 сомов.

Таким образом, если бы формула уже действовала, то базовая часть пенсий киргизстанцев увеличилась бы в 2018 году на 78 сомов. На руки же в результате пенсионеры получали бы на три-четыре процента больше.

В Социальном фонде подчеркивают: индексация базовой части коснется только тех людей, размер выплат которым ниже величины прожиточного минимума. В 2017-м для пенсионеров он составлял 4392 сома. После прошлогоднего повышения средний размер пенсии в КР равняется 5517 сомам.

В данный момент предложение фонда проходит стадию общественного обсуждения, затем его рассмотрят в правительстве.

Тем временем

В Социальном фонде Киргизии продолжается работа по рассмотрению проекта договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза . Большая часть документа согласована. «Неурегулированными остаются некоторые вопросы, в частности, — исчисление величины индивидуального пенсионного коэффициента, используемого в Российской Федерации с 2015 года», — рассказали в фонде.

В 2018 году в профильных госорганах каждой страны-участницы ЕАЭС пройдут круглые столы, на которых обсудят оставшиеся спорные моменты договора. Когда будет готов окончательный вариант документа, в Соцфонде не сообщили.

Армении и Эксперты называют договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран интеграционного объединения одним из самых важных среди нормативно-правовых актов ЕАЭС. После того, как он вступит в силу, киргизстанцам будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане Беларуси , и они смогут получать полноценные пенсии на родине.

— Договор предполагает введение принципа пропорциональности, — рассказал «РГ» начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Киргизии Женишбек Муканбетов. — Это означает, что трудовые мигранты, являющиеся гражданами республики и работающие на легальной основе в России, Казахстане, Беларуси или Армении, делают отчисления в пенсионные фонды этих стран. По возвращении на родину и достижении соответствующего возраста накопления будут экспортироваться, к примеру, из России и добавляться к «местной» пенсии.

Кстати

Сегодня в Киргизии действует лишь один негосударственный пенсионный фонд. Он работает с 1994 года и в данный момент выплачивает пенсии 2,5 тысячам человек. Фонд размещает средства клиентов на депозитах, вкладывает в ценные бумаги. Вкладчики получают их обратно с 15-процентной надбавкой. В случае смерти пенсионера деньги получат его наследники.

Справка «РГ»

В Киргизии общеустановленный пенсионный возраст составляет: для мужчин — 63 года, для женщин — 58 лет. При этом страховой стаж у первых должен равняться 25-ти, у вторых — 20-ти годам.

Киргизстанцы могут также оформить ранний выход на пенсию: мужчины — в 60, женщины — в 55 лет. Но страховой стаж в таком случае должен составлять 40 и 35 лет соответственно.