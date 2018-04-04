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Омская мэрия озвучила, сколько получают директора ПАТП
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Омская мэрия озвучила, сколько получают директора ПАТП 

АиФ-Омск 39 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Опубликован документ, в котором содержится информация о средней ежемесячной заработной плате в 2017 году руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, подведомственных департаменту транспорта.
Так, самую большую зарплату получает глава МП «Электрический транспорт» Сергей Ткалун. Его средняя зарплата равна 159,5 тыс. рублей. На втором месте с зарплатой в 115,1 тыс. рублей оказалась директор МП «Транссигнал» Натела Троценко. В тройку директоров с самыми высокими зарплатами попал и директор ПП № 7 Иван Дробный с зарплатой 114,8 тыс.
Отметим, что остальные директора пассажирских предприятий получают меньше ста тыс. рублей в месяц. Заместители директоров получают от 72,5 до 25 тыс. рублей, бухгалтера — от 54,6 до 19,5 тыс. рублей.
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