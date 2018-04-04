В России упростят процесс приобретения подержанных автомобилей

Министерство финансов подготовило законопроект, который подразумевает необходимость предоставления гражданам доступа к реестру движимого имущества с помощью портала государственных услуг. Нововведение, предположительно, будет принято через год.

В настоящее время любой гражданин РФ , который решил приобрести подержанный автомобиль, обращается за помощью к нотариусу, чтобы получить выписку из реестра, и убедиться, что автомобиль не числиться в угоне и не является кредитным. Если же инициатива Минфина будет поддержана, то на получение подобного документа автомобилисты будут тратить всего несколько часов, а не несколько дней. Это не только позволит банкам намного быстрее принимать решение на выдачу кредита для покупки подержанного автомобиля, но и упростит процесс приобретения ТС между гражданами.

Нововведение подразумевает составление выписки из реестра с электронной подписью нотариуса. Документ будет пересылаться в личный кабинет пользователя на профильном портале. Отметим, что в прошлом году количество людей, которые зарегистрировались на портале госуслуг, выросло примерно на двадцать пять тысяч и теперь составляет шестьдесят пять тысяч человек. По итогам года всего было реализовано более пяти миллионов трёхсот тысяч подержанных автомобилей в рамках российского рынка.