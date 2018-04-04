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Пенсионеры составляют треть населения Красноярского края
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Пенсионеры составляют треть населения Красноярского края 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным статистиков, 203,5 тыс. пенсионеров продолжают работать. Численность работающих людей пенсионного возраста за год снизилась на 6,7%.
В Красноярском крае средний размер назначенной пенсии составил на 1 января 14 226 рублей и увеличился за год на 6,7%. При этом реальный размер пенсий (с учетом инфляции) выросвсего на 5,2%. Среднемесячный размер страховой пенсии по старости составил 15 096,1 рубля, по инвалидности — 9 411,3 рубля, по случаю потери кормильца — 9 190,3 рубля.
На данный момент средний размер пенчий в крае превышает величину прожиточного минимума, установленного для пенсионера, на 65,2%. При этом средняя пенсия в крае составляет всего 35% от средней зарплаты в регионе.
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