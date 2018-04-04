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Нижний Новгород вошел в число самых дорогих городов РФ для бизнес-путешественников по стоимости проживания
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Нижний Новгород вошел в число самых дорогих городов РФ для бизнес-путешественников по стоимости проживания 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
Аналитики сервиса OneTwoTrip for Business сравнили крупнейшие города РФ по стоимости проживания, предлагаемой гостиницами бизнес-путешественникам.
Подавляющее большинство бизнес-туристов проживает одну ночь в гостиницах уровня 3 звезды с завтраком, расположенных не далее 2 км от центра. Планируют свои поездки они менее чем за неделю, чаще всего командировки начинаются в понедельник. С учётом этого, аналитики OneTwoTrip for Business определили среднюю стоимость ночи в отелях городов-миллионников РФ, соответствующих обозначенным критериям (заезд в понедельник 2 апреля).
Самым доступным российским городом по стоимости проживания для бизнес-путешественников стала Казань. Трехзвездочные гостиницы столицы Татарстана готовы разместить гостей в среднем за 2160 рублей в сутки с завтраком. Второе место заняла Уфа (2300 рублей), третье — Волгоград (2310 рублей).
Самым дорогим городом ожидаемо стала Москва. Средняя стоимость ночи проживания в трехзвездочном отеле столицы — 4330 рублей.
Самыми дорогими региональными миллионниками оказались Нижний Новгород и Екатеринбург. Несмотря на большой выбор гостиниц, средняя стоимость суток здесь составляет 3060 и 3305 рублей соответственно, что на 15% и 25% соответственно выше других городов.
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