Нижний Новгород вошел в число самых дорогих городов РФ для бизнес-путешественников по стоимости проживания

Аналитики сервиса OneTwoTrip for Business сравнили крупнейшие города РФ по стоимости проживания, предлагаемой гостиницами бизнес-путешественникам.

Подавляющее большинство бизнес-туристов проживает одну ночь в гостиницах уровня 3 звезды с завтраком, расположенных не далее 2 км от центра. Планируют свои поездки они менее чем за неделю, чаще всего командировки начинаются в понедельник. С учётом этого, аналитики OneTwoTrip for Business определили среднюю стоимость ночи в отелях городов-миллионников РФ, соответствующих обозначенным критериям (заезд в понедельник 2 апреля).

Самым доступным российским городом по стоимости проживания для бизнес-путешественников стала Казань . Трехзвездочные гостиницы столицы Татарстана готовы разместить гостей в среднем за 2160 рублей в сутки с завтраком. Второе место заняла Уфа (2300 рублей), третье — Волгоград (2310 рублей).

Самым дорогим городом ожидаемо стала Москва . Средняя стоимость ночи проживания в трехзвездочном отеле столицы — 4330 рублей.