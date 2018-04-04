Управляющим компаниям разрешили заключать договоры репо

России скорректированы некоторые акты Правительства по вопросам деятельности государственных управляющих компаний, которые занимаются инвестированием средств пенсионных накоплений. Постановление кабмина, внёсшее изменения, вступило в силу 4 апреля.

Документом, в частности, закреплены положения о возможности заключения управляющей компанией договоров репо. Также определены условия совершения таких операций.

Кроме того, постановлением пересмотрены дополнительные ограничения на инвестирование пенсионных накоплений в отдельные классы активов.

Цель этих поправок — обеспечить ликвидность и доходность активов инвестирования пенсионных накоплений при сохранении высокого уровня надёжности.