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Управляющим компаниям разрешили заключать договоры репо
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Управляющим компаниям разрешили заключать договоры репо 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России скорректированы некоторые акты Правительства по вопросам деятельности государственных управляющих компаний, которые занимаются инвестированием средств пенсионных накоплений. Постановление кабмина, внёсшее изменения, вступило в силу 4 апреля.
Документом, в частности, закреплены положения о возможности заключения управляющей компанией договоров репо. Также определены условия совершения таких операций.
Кроме того, постановлением пересмотрены дополнительные ограничения на инвестирование пенсионных накоплений в отдельные классы активов.
Цель этих поправок — обеспечить ликвидность и доходность активов инвестирования пенсионных накоплений при сохранении высокого уровня надёжности.
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