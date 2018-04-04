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Под американские пошлины могут попасть китайские машины, станки и химикаты
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Под американские пошлины могут попасть китайские машины, станки и химикаты 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
США МОГУТ ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ НА КИТАЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ, ЛОКОМОТИВЫ, СТАНКИ, ХИМИКАТЫ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ — ВЛАСТИ
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