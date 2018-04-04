Минтруд: треть российских пенсионеров получают досрочную пенсию

Треть пенсионеров России , что составляет более 11 миллионов человек, получают досрочную пенсию. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в ходе своего выступления на Московском экономическом форуме.

Пудов отметил, что всего на территории России насчитывается более 40 миллионов пенсионеров.

Если вы обратите внимание на цифру, то у нас всего в Российской Федерации из более чем 40 миллионов пенсионеров, более чем четверть — это пенсионеры, которые получают досрочную пенсию

Он отметил, что в данную категорию входят женщины, которые родили пять и более детей, а также матери, которые воспитали ребенка с ограниченными возможностями. Кроме того, в перечень входят также работники вредных производств и другие российские граждане.

По словам Пудова, средний размер досрочной пенсии на территории РФ оценивается в 14 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что реальный размер пенсий в России в период с января по февраль 2018 года увеличился на 3%.