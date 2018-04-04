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Даже за короткий отдых в Греции придется заплатить налог
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Даже за короткий отдых в Греции придется заплатить налог 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти Греции разъяснили особенности «курортного сбора», который введен с 1 января этого года: туристы должны платить даже при бронировании отеля на половину суток, сообщает АТОР.
Налог распространяется на туристов, которые останавливаются в отелях всех категорий или в лицензированных меблированных квартирах или апартаментах. В зависимости от категории, налог с каждого туриста за сутки проживания составляет: для отелей 1* и 2* — 0,5 евро, для 3* — 1,50 евро, для 4*— 3 евро и для 5*— 4 евро.
В том числе власти Греции подчеркивают, что налог нужно платить и при краткосрочной аренде через онлайн-платформы, такие как Airbnb, но только в случае, если подразумеваются дополнительные услуги — завтрак или предоставление постельного белья. В этом случае налог с человека составит 0,5 евро в сутки.
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